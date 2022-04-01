Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Barış elmastan daha değerli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Belçika parlamentosuna yaptığı hitabında, "Rusya elmaslarının en değerlileri Anvers’te satılıyor. Barış elmastan daha değerlidir’’ dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa ülkelerinin parlamentolarına hitap etmeye devam ediyor.

Belçika parlamentosunda düzenlenen özel oturumda konuşan Zelensky, Belçika'ya verdiği destekten ötürüteşekkürlerini iletti.

Zelensky Ukrayna'nın hava sahasının uçuşa kapatılmasını ve ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi yapılmasını istedi.

"BARIŞ ELMASTAN DEĞERLİ"

Belçika meclisine hitaben yaptığı konuşmada Rusya ile Belçika arasındaki Elmas ticaretine vurgu yapan Zelensky, ‘'Ukraynalı savaşçılar Avrupa'nın güvenliği için de savaşıyorlar. Avrupa'yı bölmek isteyen bir tiranlıkla savaşıyoruz. Önemli özgürlükleri yıkmak isteyenlerle. Rusya elmaslarının en değerlileri Anvers'te satılıyor. Rus gemilerinin Bu limandaki gelirleri de büyük. Barış elmastan daha değerlidir'' ifadelerini kullandı.

"HAVA SAHASINI KAPATIRSAK, AVRUPA TOPTAN BİR SAVAŞA GİRER"

Belçikalı milletvekillerinin ayakta alkışladığı Zelensky'nin taleplerine diplomatik bir dille cevap veren Başbakan Alexander De Croo, “Ukrayna hava sahasını kapatmak demek uçan Rus uçaklarını vurmak demek olacak. Bu durumda Avrupa toptan bir savaşa girmiş olur ve yıkım çok daha büyür'' şeklinde konuştu.

Oturumdan sonra basına konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes Belçika'nın Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini ve desteğinin devam edeceğini söyledi.