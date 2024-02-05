Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden alacak Zelensky, Zalujnıy'ın görevine son vereceğini ima etti. Ukrayna lideri, "Aklımda tek bir kişi yok" ifadesiyle köklü değişimin sinyalini verdi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ülkenin Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

İkili arasındaki ilişkinin, Zalujnıy'ın The Economist'e verdiği ve Rusya ile uzun süreli savaşın "tuzak" olduğunu söylediği röportajın ardından gergin seyrettiği belirtiliyor.

Zelensky, Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğü yönündeki iddiaları teyit etti.

Doğruladı: Zalujnıy'ı görevden alacak

İtalya'nın Rai haber kanalına konuşan Zelensky, Zalujnıy'ı görevden alacağını doğrulayarak şöyle dedi:

Aklımda tek bir kişi değil, ülkenin yönetim gidişatını değiştirmeye yönelik ciddi bir konu var.

"Yeni bir başlangıç gerekli"

Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin duruşunu güçlendirmek için askeri ve sivil yönetimde geniş çaplı revizyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bir sıfırlama, yeni bir başlangıç gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir dizi devlet liderinin değiştirilmesini kastediyorum"

Kazanmak için tüm ülkenin aynı yönde ilerlemesi gerektiğine işaret eden Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Bu hususta konuşurken, bir dizi devlet liderinin değiştirilmesini kastediyorum, ordu gibi tek alanda değil.

Koltuk için Washington Büyükelçisi Markarova düşünülüyor

The New York Times'ın haberine göre, analistler, Zelensky'nin Genelkurmay Başkanlığı görevine, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimiyle yakın ilişkileri dolayısıyla Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'yı atayabileceğini ileri sürdü.

Zalujnıy, Genelkurmay Başkanlığı görevine 27 Temmuz 2021'de atanmıştı.

ABD: Zelensky'ye bağlı

Ukrayna hükümetinin, Beyaz Saray'a, Valeriy Zalujnıy'ı görevden almayı planladığını bildirdiği öne sürülüyor.

İddialara değinen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD hükümetinin şu ya da bu şekilde ele alması gereken bir şey değil." dedi.

Sullivan, kararın Ukrayna'nın egemenlik hakkı olduğunu ve Zelensky'ye bağlı bir durum olduğunu kaydetti.