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REUTERS

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne oldu.

İki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı..

Dünya kamuoyunda geniş yer edinen tartışma sonrası gözler İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesine çevrildi..

KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞTÜ

Zirve kapsamında Londra'ya gelen Zelensky, İngiltere Kralı 3. Charles ile bir araya geldi..

Zelensky, Kral Charles ile samimi pozlar verdi..

TRUMP'I DA DAVET ETMİŞTİ

Kral Charles, sadece iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ı da İngiltere'ye davet etmişti.

İNGİLTERE, ZELENSKY'NİN ARKASINDA

Kral Charles'ın Zelensky ile yaptığı görüşme, Ukrayna liderinin Başbakan Starmer ile görüşmesinin ardından gerçekleşti..

Hem Kral'ın hem de Başbakan'ın bu jestleri, İngiltere'nin Trump ile yaşadığı sert anlaşmazlıktan sonra Zelensky'i desteklediğinin en açık işareti olarak görülüyor..

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