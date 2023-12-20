Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Ordu, 500 bin askerin seferber edilmesini istedi Zelensky, ordudan kendisine gelen talep hakkında konuşurken, "Bu ciddi bir rakam" dedi. Ukrayna lideri, olası bir seferberliğin maliyetini paylaştı.

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Ukrayna ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye öneride bulundu.

Rusya ile çatışmaların devam ettiği bir dönemde, ordu bünyesine ilave askerlerin katılması tartışılıyor.

500 bin asker tartışması

Zelensky, Ukrayna'nın askeri liderliğinin 450 bin ila 500 bin ilave askeri harekete geçirmeyi önerdiğini belirterek, planı destekleyebilmesi için önemli noktaları henüz ele almadıklarını kaydetti.

Yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Zelensky, yüz binlerce askerin mobilize edilmesi kararının son derece hassas bir mesele olduğunu, parlamentoya gönderip göndermemeye karar vermeden önce ordu ile değerlendirme yapacaklarını söyledi.

"Ciddi bir rakam"

Zelensky, "Bu ciddi bir rakam. Desteklemek için daha fazla argümana ihtiyacım olduğunu söyledim." dedi.

Ukrayna lideri, ordunun aynı zamanda rotasyon ve terhis konusunu da ele alması gerektiğini anlattı.

Seferberliğin maliyeti 13,4 milyar dolar

Zelensky, bu süreçlerin sadece ön cephedeki Ukraynalı askerlere yönelik olması ve Silahlı Kuvvetler liderliğinin askerlerin moralini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Finansal maliyetlerden bahseden Zelensky, böyle bir formattaki seferberliğin 13,4 milyar dolara mal olacağı bilgisini paylaştı.

Kadınların seferber edilmesine karşı çıktı

Ukrayna basınının aktardığına göre, 27 yaş altı erkekler ve kadınların seferber edilmesine ilişkin yasayı imzalayıp imzalamayacağı sorulan Zelensky, kadınların çağrılmasını desteklemeyeceğini söyledi.

25 yaşındaki erkeklerin seferberliğine gelince ise Zelensky, "Eğer tüm argümanlar sunulursa, evet. Bunun gerekli olduğunu görüyorum." dedi.