Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'nın saldırıları altındaki Harkiv'e gitti Rusya'nın 14 yerleşimi ele geçirdiği bölgede Zelensky toplantı yaptı. Ukrayna lideri, "Askerlerimiz, işgalcilere ciddi kayıplar verdiriyor" dedi.

AA & Ensonhaber

Rus ordusunun son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkiv bölgesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından ziyaret edildi.

Zelensky'nin ziyareti, Rusya'nın bölgede toprak kazanımlarına imza attığı bir dönemde gerçekleşti.

Ziyaretine ilişkin Telegram'dan açıklama yapan Zelensky, üst düzey liderlerle toplantı yaptığını söyledi.

"İşgalcilere ciddi kayıplar verdiriyoruz"

Zelensky, "Bugün itibarıyla Harkiv'de durum genel olarak kontrol altına alındı. Askerlerimiz, işgalcilere ciddi kayıplar verdiriyor." dedi.

Zelensky, Harkiv'de durumun son derece zor olmaya devam ettiğini de kabul ederek, "Birliklerimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Harkiv'de toplantı yaptı

Harkiv'deki toplantıya Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Syrskyi de katıldı. Zelensky, "savaşa ilişkin ihtimalleri ayrıntılı olarak ele aldıklarını" söyledi.

Gelecek gün ve haftalardaki tehditler ile "Rusya'nın saldırı planlarına karşı koyma fırsatları" da masadaki diğer başlıklardı.

Rusya 14 yerleşimi ele geçirdi

Rusya, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 11 ve Donetsk bölgesinde 3 olmak üzere toplam 14 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

Harkiv, Rusya için kritik önemde

Harkiv bölgesinin kontrol altına alınması, Rus ordusunun Ukrayna'nın diğer bölgelerine doğru ilerlemesi, orduya silah sevkiyatını kolaylaştırması açısından önem taşıyor.

Uzmanlar, Rusya'nın Harkiv'de elde ettiği bazı başarıların, Ukrayna ordusunun uluslararası ortaklarının sağladığı silah yardımının gecikmesinden kaynaklandığı görüşünde. Kiev yönetimi, ABD ve Batı tarafından Ukrayna'ya yeni askeri yardım sevkiyatının geciktiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, cuma günü Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Harkiv bölgesinde yeni bir karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Zelensky, 11 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Harkiv'in Rusya ile olan sınırda yer alan Ukrayna köyleri Striliça, Krasne, Morohovets, Oliynikove, Lukyantsi, Gatişçe ve Pletenivka yakınlarında Ukrayna ordusunun savunma operasyonlarının devam ettiğini aktarmıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Harkiv'de "durumun zor olduğunu" ancak Ukrayna savunma kuvvetlerinin savunma hatlarını ve mevzileri korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetmişti.