Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'nın savunma sanayisi yavaşlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile ilgili iddialarda bulundu.
Zelensky, Rus savunma sanayisinin gerilemekte olduğunu öne sürdü.
Zelensky'nin Rusya iddiası
"Rusya'nın savunma sanayisinde yavaşlamanın açık işaretleri var." diyen Zelensky, şu ifadeleri kullandı:
Ancak yaptırımların sonuçlarının yüzde 100 olması için yaptırımlardaki boşlukların da yüzde 100 kapatılması gerekiyor.
Rusya: Ekipman üretimi arttı
Buna karşılık Rus yetkililer, askeri teçhizat üretiminin arttığını söylüyor. Devlete ait savunma grubu Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e birçok temel ekipman üretiminin son iki yılda önemli ölçüde arttığını aktardı.
Rus savunma sanayiiyle ilgili son veriler
Çemezov, küçük silah ve topçu mühimmatı üretiminin 50 kat, hafif zırhlı araç üretiminin 5,5 kat, tank üretiminin ise 7 kat arttığını söyledi.
Öte yandan Zelensky, Ukraynalı komutanlar ve bakanlık yetkilileri arasında yapılan bir toplantıda silah tedariği ve yerli üretimin artırılmasının ele alındığını ifade etti. Zelensky, "Lojistiğin hızlandırılması lazım.” dedi.
2024 hedefi 1 milyon İHA
Ukrayna hava kuvvetlerinin çalışmalarını detaylı olarak analiz ettiklerini belirten Zelensky, "Sonuçta Rus füzelerini ve insansız hava araçlarını düşürdük. Bunu başardık." diye ekledi.
Vladimir Zelensky, Ukrayna olarak 2024'te 1 milyon insansız hava aracı (İHA) üretmeyi planladıkları bilgisini paylaştı.
Vilnius'a sürpriz ziyaret
Bu arada Zelensky, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Zelensky'nin buradan Estonya'nın başkenti Talinn ve Letonya'nın başkenti Riga'ya gideceği belirtildi.
The Guardian'ın aktardığına göre, Litvanya Havalimanları CEO'su Simonas Bartkus, Zelensky'in Vilnius'a inerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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