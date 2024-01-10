Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'nın savunma sanayisi yavaşlıyor Zelensky, Moskova'nın savunma alanında gerilemekte olduğunu iddia etti. 2024'te 1 milyon İHA hedefinden söz eden Zelensky, sürpriz bir ziyarette bulundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile ilgili iddialarda bulundu.

Zelensky, Rus savunma sanayisinin gerilemekte olduğunu öne sürdü.

Zelensky'nin Rusya iddiası

"Rusya'nın savunma sanayisinde yavaşlamanın açık işaretleri var." diyen Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Ancak yaptırımların sonuçlarının yüzde 100 olması için yaptırımlardaki boşlukların da yüzde 100 kapatılması gerekiyor.

Rusya: Ekipman üretimi arttı

Buna karşılık Rus yetkililer, askeri teçhizat üretiminin arttığını söylüyor. Devlete ait savunma grubu Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e birçok temel ekipman üretiminin son iki yılda önemli ölçüde arttığını aktardı.

Rus savunma sanayiiyle ilgili son veriler

Çemezov, küçük silah ve topçu mühimmatı üretiminin 50 kat, hafif zırhlı araç üretiminin 5,5 kat, tank üretiminin ise 7 kat arttığını söyledi.

Öte yandan Zelensky, Ukraynalı komutanlar ve bakanlık yetkilileri arasında yapılan bir toplantıda silah tedariği ve yerli üretimin artırılmasının ele alındığını ifade etti. Zelensky, "Lojistiğin hızlandırılması lazım.” dedi.

2024 hedefi 1 milyon İHA

Ukrayna hava kuvvetlerinin çalışmalarını detaylı olarak analiz ettiklerini belirten Zelensky, "Sonuçta Rus füzelerini ve insansız hava araçlarını düşürdük. Bunu başardık." diye ekledi.

Vladimir Zelensky, Ukrayna olarak 2024'te 1 milyon insansız hava aracı (İHA) üretmeyi planladıkları bilgisini paylaştı.

Vilnius'a sürpriz ziyaret

Bu arada Zelensky, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Zelensky'nin buradan Estonya'nın başkenti Talinn ve Letonya'nın başkenti Riga'ya gideceği belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Litvanya Havalimanları CEO'su Simonas Bartkus, Zelensky'in Vilnius'a inerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.