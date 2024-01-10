Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya'yla savaşı durdurmak için baskı görmüyoruz Zelensky, müttefik ülkeler tarafından baskı altında olmadıklarını söyledi. NATO'ya üye olmak istediklerini belirten Ukrayna lideri, "Bu yıl, belirleyici olacak" mesajı verdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile savaşmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta konuşan Zelensky, "Rusya'nın durdurulabileceğini kanıtladık." dedi.

Zelensky, "Şimdi adil bir barışı sağlayabileceğimizi kanıtlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

'Savaşı durdurmak için baskı yok' açıklaması

Rusya ile devam eden savaşa değinen Zelensky, müttefik ülkelerden savaşı durdurmaları yönünde baskı görmediklerini anlattı.

NATO'dan haber bekliyor

"Bu yıl, Ukrayna ve müttefikleri için belirleyici olacak." şeklinde konuşan Zelensky, bu yılki NATO zirvesinde Ukrayna'nın üyeliği konusunda somut adımlar görmek istediklerini ifade etti.

Ayrıca ülkesinin modern hava savunmasından yoksun olduğunu anlatan Zelensky, bunun kendileri için en büyük eksiklik olduğunu vurguladı.

Rusya'ya karşı 'birlik' mesajı

Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı Litvanya ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi ve ekledi:

Bu yılın bize hangi kararları getireceğini hep birlikte belirlememiz gerekiyor. Bunlar özgürlüğümüz lehine kararlar olmalı.

Çocuklar Belgorod'dan tahliye edildi

Bu arada Rusya, Ukrayna'nın bombardımanının ardından ilk çocuk grubunu Belgorod'dan komşu Voronej bölgesine taşıdı.

Kentin farklı okullarında öğrenim gören 1. sınıftan 4. sınıfa kadar 93 çocuk tahliye edildi.

İtalya'dan diplomasi çağrısı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, parlamentoya 2023 yılında Ukrayna'nın karşı saldırısının etkisiz olduğunu ve askeri duruma ilişkin daha gerçekçi bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Askeri desteğin yanı sıra keskin diplomasinin de zamanı gelmiş gibi görünüyor." diyen Crosetto, "Çünkü her iki taraftan da önemli sinyaller geliyor." ifadesini kullandı.