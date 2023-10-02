Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den Avrupa'ya çağrı: Güçlü adımlar atarsak, savaş çabuk biter Zelensky, devam eden savaşın süresinin atılacak adımlarla ilgili olduğunu söyledi. Ukraynalı lider, "Zaferimiz doğrudan iş birliğimize bağlı" derken, Almanya "AB yakında Luhansk'a kadar genişleyecek" mesajı verdi.

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Kiev, Avrupa Birliği (AB)-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile savaş halindeki ülkesinin başkentinin ev sahipliği yaptığı toplantıda Batı ile iş birliğini artırmak istediğini söyledi.

Savaşın erken bitmesi için AB'ye seslendi

Zelensky, Ukrayna'daki savaşın uzunluğunun müttefiklerden alacağı desteğe bağlı olacağını belirtti:

Zaferimiz doğrudan iş birliğimize bağlı. Birlikte ne kadar güçlü ve ilkeli adımlar atarsak bu savaş o kadar çabuk biter.

85 milyar euroluk yardım

Toplantıya katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın toplam tutarının 85 milyar euroya ulaştığını kaydetti.

Bu miktarın 25 milyar eurosu askeri yardım, 60 milyar eurosu ise insani yardımdan oluşuyor.

"Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanındayız"

Borrell, yeni atanan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile mühimmat ve Ukraynalı askerlerin eğitimi gibi konularda "yapıcı bir toplantı" yaptığını da sözlerine ekledi.

AB yetkilisi, "Savunma Bakanı'yla önceliklerin belirlenmesi için bir toplantı yapıldı. Ona ne yaptığımızı ve daha neler yapabileceğimizi anlattık." dedi.

Borrell, "AB, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanındadır." ifadesini kullandı.

Alman Bakan: AB yakında Luhansk'a kadar genişleyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, toplantının başında yaptığı açıklamada, AB'nin yakında "Lizbon'dan Luhansk'a" kadar genişleyeceğini öngördüğünü söyledi.

Rusya, Luhansk'ın yanı sıra Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerini geçtiğimiz yıl ilhak etmişti.

"Ukrayna, Avrupa Birliği'nin yolunu açıyor"

AB yetkililerinin Ukrayna'yı bloğa kabul etme yönündeki daha önceki sözlerini yineleyen Baerbock, "Ukrayna özgürleştirdiği her köyle, kurtardığı her metreyle aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yolunu da açıyor." dedi.

Avrupalı liderler, 23 Haziran 2022'de Ukrayna'ya adaylık statüsü vermişti.

Dört yıl için 20 milyar euro

Ukrayna basınından Kyiv Independent'ın aktardığına göre, Danimarka, Avrupa Barış Fonu çerçevesinde önümüzdeki dört yıl için 20 milyar euro tutarında Ukrayna askeri fonunun oluşturulmasını destekliyor.