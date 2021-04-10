Ukrayna: Donbass'a saldırı hazırlığında değiliz

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde herhangi bir saldırı hazırlığında oldukları iddialarını yalanladı.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim tırmanırken, Ukrayna tarafından yeni bir açıklama geldi.

"SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde saldırı hazırlığı yaptığı iddialarını yalanladı. Homçak, söz konusu iddiaların Rusya tarafından ortaya atılan ‘asılsız iddialar’ olarak nitelendirdi.

Homçak ayrıca, bu tür asılsız iddiaların Ukrayna’yı uluslararası toplumda itibarsızlaştırmak, işgal altındaki topraklarda yaşayan vatandaşları huzursuz etmek ve Kremlin’in çıkarları doğrultusunda hareket etmek amacıyla ortaya atıldığını ifade etti.

"PROVOKASYONLARA İTİBAR ETMEYECEĞİZ"

Provokasyonlara itibar etmeyeceklerini açıklayan Homçak, can kayıplarının yaşanmaması için çatışmaları silahla değil diplomasi yoluyla çözmek istediklerini söyledi.