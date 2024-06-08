Ukrayna, Fransa'dan eski savaş uçakları alacak Zelensky yönetimi, Fransız yapımı uçaklardan tedarik edecek. Uçakların oldukça eski olduğuna dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Fransa, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın hava kuvvetlerini güçlendirmek için bu ülkeye savaş uçağı tedarik edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, perşembe günü yaptığı açıklamada, "fazlalık Dassault Mirage 2000 savaş uçaklarını" Ukrayna'ya bağışlayacaklarını söyledi.

Mirage uçaklarıyla ilgili varılan mutabakat, aylardır üzerinde çalışılan bir konuydu. Macron, "Barış, ancak Ukrayna direnirse gelebilir." dedi. Anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.

Fransız yapımı eski uçaklardan tedarik edecekler

Bu kapsamda Kiev yönetimi, Fransız yapımı eski Mirage 2000-5 savaş uçaklarından filosuna katacak.

Macron da jetlerin hava-hava muharebesi için optimize edilmiş Mirage 2000-5'ler olacağının altını çizdi.

Mirage jetlerinin özellikleri

Forbes dergisinin aktardığına göre uçağın tüm versiyonları, temel şekle ve performansa sahip. Bunlar; kuyruksuz delta kanat, tek motor, buruna monteli çok modlu radar ve süpersonik hız şeklinde sıralanıyor.

"Uçaklar oldukça eski"

Fransız Hava Kuvvetleri Albayı Anne Labadie, Ukrayna'ya teslim edilecek uçaklar hakkında, "Uçaklar oldukça eski." ifadesini kullandı.

Şimdi Paris otoriteleri, Ukraynalı pilotları delta kanatlı jet konusunda eğitmek zorunda. Cumhurbaşkanı Macron, eğitim programı önereceklerini söyledi, ancak herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

125 jetle çatışmalara girdiler

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Şubat 2022'de Rus ordusuna karşı Su-24 ve Su-25 taarruz uçaklarının yanı sıra Su-27 ve MiG-29 savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 125 savaş uçağıyla çatışmalara girdi.