Ukrayna hapishanelerinde tutuklu bulunan Rus askerleri görüntülendi Ukrayna’nın batı kısmında yer alan hapishanede, aralarında tedavi görenlerin de bulunduğu tutuklu Rus askerlerinin, çeşitli meslek gruplarına ait atölyelerde üretim faaliyetlerine katıldığı görüldü.

AA

Şubat 2022’de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, 1 yılı aşkındır sürüyor…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan savaş, "özel askeri operasyon" olarak lanse edildi.

Putin'e göre 'operasyonun amacı'

Putin, bu ‘operasyon’ adı altındaki savaşın amacını da şöyle açıkladı:

Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşları da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz.

Rusya zor ilerliyor

Rus askeri birlikleri, Ukrayna'ya 3 noktadan girdi, milyonlarca kişiyi yerinden etti.

Karşılıklı olarak binlerce askerin öldüğü savaş bitmese de, teklemeye başladı.

Bahmut’ta ağır kayıplar sonucu elde edilen başarılar haricinde oluşan bu duraksamanın sebebi merak konusu oldu.

“Savaş çıkmaza girdi”

“Savaş çıkmaza girdi” değerlendirmeleri gelmeye başladı.

Öyle ki, Rusya’nın bu kadar zaman sonra hala politik hedeflerine ulaşamamış olmasının hem Rusya’nın hatalarıyla hem de modern savaşın gereklilikleriyle ilgisinin olduğu düşünülüyor.

Tutuklu Rus askerler

Tüm bunların yanında savaş sırasında Ukrayna Ordusu, yüzlerce Rus askerini esir aldı.

Tutuklanan Rus askerleri, hapishanelere gönderildi.

Anadolu Ajansı da, o hapishanelerden birine girdi, askerleri görüntüledi.

Ukrayna’nın batı kısmında yer alan hapishanede, aralarında tedavi görenlerin de bulunduğu tutuklu askerlerin, çeşitli meslek gruplarına ait atölyelerde üretim faaliyetlerine katıldığı görüldü.