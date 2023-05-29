Ukrayna İran'a, 50 yıllık yaptırım kararı aldı
İHA

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, parlamentosu Rusya'ya insansız hava araçlarının yanı sıra farklı türde silah sağlayan İran'a karşı çeşitli alanlarda 50 yıl boyunca uygulanması yönündeki kararı onayladı.

Oy birliğiyle İran'a 50 yıl boyunca yaptırım kararı

Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yaroslav Zhelezniak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım kararının oybirliğiyle alındığını duyurdu.

Zhelezniak ayrıca, Ukrayna'da insansız hava aracı üretimi yapan şirketlere vergi muafiyeti getirilmesi kararı alındığını aktardı.