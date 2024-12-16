Haberler



Dünya



Ukrayna: Kursk'ta en az 30 Kuzey Koreli asker öldü veya yaralandı

Ukrayna: Kursk'ta en az 30 Kuzey Koreli asker öldü veya yaralandı Ukrayna İstihbarat Dairesi, Rusya'nın Kursk bölgesinde en az 30 Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.