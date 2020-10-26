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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem

FEMEN üyesi bir kadın, Kiev'de oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşini protesto etmek için eteğini kaldırdı.