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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem
FEMEN üyesi bir kadın, Kiev'de oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşini protesto etmek için eteğini kaldırdı.
- DHA
- 26.10.2020 - 16:21
- Güncelleme : 26.10.2020 - 16:57
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel seçimlerde oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi protesto edildi.
FEMEN üyesi kadın, Zelensiy ile eşi Olena Zelenska’nın geçtiği sırada eteğini kaldırdı, düdük çaldı.
"ZEXİST" YAZISI
FEMEN üyesi kadının eteğinde "Zexist" yazısı yer aldı. Eteğini çıkarmaya çalışan kadına devlet başkanlığı korumaları anında müdahale etti.
Kadının eylemi, Zelenskiy’nin ‘cinsiyetçi’ söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem VİDEO