Dolar
8.0897
1.5388%
Euro
9.563
1.2043%
Altın
1906.98
0.2671%
Borsa
1155.96
-2.9119%
G. Altın
495.545
1.7122%
Bitcoin
107188.48
4.0841%
EXEN Coin
10.91
-1.35%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem

    FEMEN üyesi bir kadın, Kiev'de oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşini protesto etmek için eteğini kaldırdı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 16:21
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 16:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel seçimlerde oy kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi protesto edildi.

    FEMEN üyesi kadın, Zelensiy ile eşi Olena Zelenska’nın geçtiği sırada eteğini kaldırdı, düdük çaldı.

    "ZEXİST" YAZISI

    FEMEN üyesi kadının eteğinde "Zexist" yazısı yer aldı. Eteğini çıkarmaya çalışan kadına devlet başkanlığı korumaları anında müdahale etti.

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem #1

    Kadının eylemi, Zelenskiy’nin ‘cinsiyetçi’ söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem VİDEO

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem #2

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem #3

    Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e çıplak eylem #4

    Görüş Bildir