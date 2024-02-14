Ukrayna ordusu, Donetsk'te silah eğitimi verdi Askere alınanlar, çatışma bölgelerine yakın noktalarda icra edilen eğitime katıldı.

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AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, üçüncü yılına girmesine az bir süre kaldı.

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine başlayan savaşta, ölümcül çatışmalar yaşanıyor.

Askerlere silah eğitimi verildi

Çatışma bölgelerine yakın alanlarda askere yeni katılanların eğitimleri devam ediyor.

Donetsk bölgesindeki askerlerin silahlı eğitimleri görüntülendi. Ukrayna askerleri silah eğitimi aldı.

Ukrayna: Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha ettik

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan işbirliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.

Zelensky: ABD'nin yardımları, adaletli barışı yakınlaştırıyor

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna'ya 60 milyar dolardan fazla savunma yardımını da içeren yeni destek paketini onaylayan ABD Senatosu'na teşekkür etti.

Zelensky, ABD'nin savunma yardımlarının, Ukrayna için adaletli barışı daha yakın kıldığını belirtti.

"Yardımlar sayesinde birçok Ukrayna vatandaşı hayatta kaldı"

ABD yardımları sayesinde birçok Ukrayna vatandaşının hayatta kaldığını ifade eden Zelensky, şöyle dedi: