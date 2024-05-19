Ukrayna ordusu: Rusya, 492 bin 290 askerini kaybetti Savaşın başladığı günden bu yana Rus ordusunun uğradığı kayıpla ilgili son veriler paylaşıldı.

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Kiev, savaşta öldürülen Rus askeri sayısının 500 bine yaklaştığını iddia etti.

Rusya'nın devam eden saldırıları karşısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'dan yardım talebini her seferinde dile getiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, son Ukrayna ziyaretinde Zelensky hükümetine Başkan Joe Biden'ın desteğini bir kez daha teyit etti.

492 bin 290 Rus askeri öldürüldü

Batı'dan aldığı desteklerle saldırılarını sürdüren Ukrayna, çatışmalarda gelinen noktaya ilişkin verileri paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 19 Mayıs tarihli açıklamasında, "Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 492 bin 290 Rus askeri" hayatını kaybetti.

Son 24 saatteki kayıp sayısı

Açıklamaya göre bu sayı, Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz gün uğradığı bin 210 kaybı da içeriyor.

Rus ordusunun dikkat çeken araç kaybı

Rusya'nın ayrıca 7 bin 576 tank, 14 bin 630 zırhlı savaş aracı, 17 bin 251 araç ve yakıt tankı ile 12 bin 687 topçu sistemini kaybettiği bildirildi.

Kullanılamaz hale getirildiği belirtilen diğer askeri araçlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

Bin 74 çoklu fırlatma roket sistemi, 803 hava savunma sistemi, 354 uçak, 326 helikopter, 10 bin 155 drone, 26 gemi ve tekne ile 1 denizaltı.

Zelensky: Ciddi kayıplar verdiriyoruz

Rusya'nın saldırıları altındaki Harkiv'i ziyaret eden Zelensky, "Askerlerimiz, işgalcilere ciddi kayıplar verdiriyor." demişti.

Zelensky, Harkiv'deki durumun zorluğundan bahsederken, "Birliklerimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.