Ukrayna ordusunda 262 milyon dolarlık ihlal tespit edildi Bakan Umerov, sistemi dürüst olmayanlardan temizlemeyi hedeflediklerini belirtti. Umerov, şimdiden çok sayıda ihlal tespit ettiklerini anlattı.

AA

Kiev yönetimi, yapılan usulsüzlüklerin tespitini sürdürüyor.

Ukrayna ordusu içinde milyon dolarlarca ihlal tespit edildi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, orduda son 4 aylık denetimin sonucunu paylaştı.

Umerov, 10 milyar grivnadan (yaklaşık 262 milyon dolar) fazla ihlal tespit ettiklerini duyurdu.

Ukrayna ordusundaki yolsuzluk meselesini değerlendiren Umerov, son zamanlardaki gözaltı ve ceza davalarıyla ilgili haberlerde bir değişiklik olduğunu belirtti.

"Önceliğimiz, sistemi dürüst olmayanlardan temizlemek"

Umerov, bunun giderek daha sık fark edileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Savunma Bakanlığı ekibinin önceliklerinden biri, sistemi kurum içinde ve dışında dürüst olmayanlardan temizlemek.



Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz, kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde yolsuzluğun kökünü kazıyoruz. Sistem direniyor ancak bunun üstesinden geleceğiz.

İhlalin bilançosu 262 milyon dolar

Umerov, Savunma Bakanlığı'nın iç denetimi ve yenilenen Savunma Bakanlığı Müfettişliği'nin tam olarak faaliyete geçtiğini kaydederek şu ifadelere yer verdi:

Şimdiden çok sayıda ihlal tespit ettiler: Son 4 ayda, daha önce işlenen 10 milyar grivnadan (yaklaşık 262 milyon dolar) fazla değerde ihlal tespit edildi.

Mühimmat alımındaki yolsuzluk planı ortadan kaldırıldı

Tüm yolsuzluk olaylarına ve ihlallere sert şekilde müdahale ettiğini aktaran Umerov, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Gerekli tüm bilgileri meslektaşlarımıza aktarıyoruz.



Örneğin aralıkta Ukrayna Güvenlik Servisi Savunma Bakanlığı'yla iş birliğinde Silahlı Kuvvetleri için yaklaşık 1 milyar 500 bin grivna (yaklaşık 39 milyon dolar) değerinde mühimmat alımına yönelik bir yolsuzluk planını ortadan kaldırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)