Harkov bölgesinde tespit edilen Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağı, Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Uçağın alev aldığı görüntüler yayınlanırken, pilotun esir alındığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ediyor.

Ukrayna ordusu, 24 Mart’ta Rusya’ya ait Su-35 savaş uçağını düşürdü.

Savaş uçağının düşürüldüğü anlar ise görüntülenip, yayınlandı.

Harkov bölgesine bağlı İzüm kenti yakınlarında bir arazide düşürülen uçağın alevler içinde kalarak büyük hasar aldığı görüldü.

PİLOT ESİR ALINDI

Uçağın pilotunun ise sağ olarak kurtulduğu ve esir alındığı öğrenildi.

"KOORDİNATLAR TELEFONLA VERDİLDİ"

Düşürülen uçağın pilotu Sergey Sergeyeviç, "Ukrayna topraklarına uçuş yapma emrini sana kim verdi?" sorusuna, "Telefonla koordinatlar verildi. Konvoyların güvenliğini sağlamak ve verilen koordinatları vurmak için uçuşlar yaptım." cevabını verdi.

Ukrayna ordusunun düşürdüğü Su-35 savaş uçağı görüntüleri VİDEO

