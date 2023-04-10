Ukrayna Parlamentosu'ndan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek çağrısı

AA

Ukrayna Parlamentosu NATO’ya hitaben bir mesaj hazırladı.

Ukrayna milletvekili Aleksey Gonçarenko, sosyal medya hesabından, bu hazırlanan mesajı paylaştı.

Mesajda, Parlamentonun NATO üyesi devletleri, NATO Parlamenterler Asamblesi'nin 2008 Bükreş zirvesinde Ukrayna’nın üyeliğine ilişkin alınan kararları uygulama çağrısı yapıldı.

Ukrayna’nın NATO üyeliğini destekleme çağrısı yapılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"NATO Parlamenterler Asamblesi'nin Lüksemburg’daki bahar oturumunda ve temmuzda yapılacak Vilnius Zirvesinde Ukrayna’nın ittifak üyeliğine yaklaşımını desteklemek için ortak belgelerin kabul edilmesini kolaylaştırmak üzere ülkelerden hükümetleriyle temasa geçmelerini rica ediyoruz.”