Ukrayna, Rus deniz devriye uçağını vurduğu anları yayınladı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 15 Aralık’ta Rusya’nın Novorossiysk Limanı’nda bulunan Varshavyanka sınıfı denizaltıya düzenlenen saldırıya ilişkin yeni detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre operasyon öncesinde, Yeysk Hava Üssü’nde konuşlu Rusya’ya ait İlyuşin İl-38 tipi deniz devriye uçağı dron saldırısıyla vuruldu.

"DENİZALTI SALDIRISINI ENGELLEYEBİLİRDİ"

SBU, hedef alınan İl-38 tipi uçağın, denizaltıya yönelik saldırıyı tespit edip engelleyebilecek teknik donanıma sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle uçağın devre dışı bırakılmasının operasyon açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Saldırı anlarına ait görüntüleri yayımlayan SBU, Rusya’nın stratejik noktalarındaki güvenlik zafiyetlerinin açıkça görüldüğünü savundu. Açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı’nın kamuoyuna yaptığı değerlendirmelerle sahadaki gerçeklerin örtüşmediği de ileri sürüldü.

UÇAĞIN MALİYETİ 24 MİLYON DOLAR

Ukrayna Güvenlik Servisi, vurulan İl-38 deniz devriye uçağının yaklaşık 24 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı. Paylaşılan görüntüler, Ukrayna’nın Rus askeri unsurlarına yönelik hava ve deniz operasyonlarının kapsamını bir kez daha gözler önüne serdi.