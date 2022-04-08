Ukrayna'da tren garına saldırı: 30'dan fazla ölü

Kramatorsk tren garına atılan iki füze sonucu, tahliye bekleyen siviller arasında 30'dan fazla ölü ve 100'den fazla yaralı var.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 44'üncü güne girilirken saldırılar yeniden şiddetini artırmaya başladı.

Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garı füzelerin hedefi oldu.

En az 30 kişi yaşamını yitirdi

Saldırı sonucu garda tahliye bekleyen 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti, 100'den fazla sivil ise yaralandı.

Ukrayna Rusya'yı suçladı

Ukrayna tarafı saldırı sonrası açıklama yaparak Rus güçlerinin bölgeye 2 adet füze attığını öne sürdü.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, garda yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görüldü.

Vladimir Zelensky: Cezalandırılmazlarsa asla durmayacaklar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırı sonrası Telegram hesabından "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan yanıt: Ordularına giden silahları vurduk

Bunun üzerine Rusya'dan açıklama geldi.

Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını bildirdi.