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Ukrayna ordusu, Rus sığınağını insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İHA'lar ve insansız kara araçları giderek daha sıklıkla kullanılıyor.
Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Rus askerlerinin kaldığının belirlendiği sığınağı hedef aldı.
Sığınaktaki askerlere saldırı anı
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus askerleri saldırı kendi aralarında çekim yaparken saldırı meydana geldi.
Kapı olduğu belirtilen yerden yapılan saldırıda, çarpmanın etkisiyle büyük bir sarsıntı yaşandı.
Rus askerlerinin kaldığı noktayı vurdular
Hasar meydana gelen sığınaktaki Rus askerleri, İHA saldırısında neye uğradıklarını şaşırdı.
Kullanıcılar, "Kapıyı çalmayı unuttu", "Sinsi saldırı" şeklinde yorumlarda bulundu.
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