Ukrayna, Rus sığınağına İHA'yla saldırdı İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı anı Rus askerinin kamerasına yansıdı. Saldırı, kapı olduğu belirtilen noktadan gerçekleştirildi.

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ensonhaber.com

Ukrayna ordusu, Rus sığınağını insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İHA'lar ve insansız kara araçları giderek daha sıklıkla kullanılıyor.

Ukrayna ordusuna ait bir İHA, Rus askerlerinin kaldığının belirlendiği sığınağı hedef aldı.

Sığınaktaki askerlere saldırı anı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus askerleri saldırı kendi aralarında çekim yaparken saldırı meydana geldi.

Kapı olduğu belirtilen yerden yapılan saldırıda, çarpmanın etkisiyle büyük bir sarsıntı yaşandı.

Rus askerlerinin kaldığı noktayı vurdular

Hasar meydana gelen sığınaktaki Rus askerleri, İHA saldırısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Kullanıcılar, "Kapıyı çalmayı unuttu", "Sinsi saldırı" şeklinde yorumlarda bulundu.