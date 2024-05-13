Ukrayna, Rus tank taburunu vurdu Kiev'den paylaşılan verilere göre Rusya, 8 binden fazla asker ve 80'e yakın tank kaybı yaşadı.

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ensonhaber.com

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta şiddetli saldırılar yaşanıyor.

Son saldırılardan birinde Rus ordusuna ait tank taburu hedef alındı. Havadan çekilen görüntülerde, Rusya'ya ait onlarca zırhlı araç vurularak imha edildi.

Ukrayna, ülkenin kuzeydoğusunda başlayan yeni Rus saldırısına karşı koyabilmenin yollarını ararken onlarca tankı vurdu.

Kiev'in iddiası: 8 bin asker ve 80 tank etkisiz hale getirildi

Kiev'in paylaştığı verilere göre Rusya ordusu, geçtiğimiz hafta 8 binden fazla asker ve 80'e yakın tank kaybetti.

Rusya'nın ayrıca, şimdiye kadar bir günde en ağır kayba uğradığı öne sürülürken, bu sayı bin 740 asker olarak duyuruldu.

Askeri uzmanlar, Rusya ve Ukrayna'nın kayıplarını doğru bir şekilde hesaplamanın "çok zor" olduğunun altını çiziyor.

Zelensky: Hızla takviye gönderdik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkenin kuzeydoğusundaki Ukrayna güçlerine karşı "operasyonları genişletmeye çalıştığını" söyledi.

Zelensky, Rusya sınırında yer alan Harkov bölgesindeki mevzilere hızla takviye gönderdiklerini anlattı.

Rusya'nın saldırı hazırlığı

Rusya, Şubat 2022'de başladığı saldırılarla Harkov'un bazı kısımları üzerinde hak iddia etmeye başladı. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında ise Kiev, karşı saldırılarla Rusya'nın ele geçirdiği topraklarının bir kısmını geri aldı.

Son haftalardaki gelişmeler, Rusya'nın, Ukrayna'nın kuzeydoğusuna olası bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını gösteriyordu.

ABD: Daha büyük saldırı hazırlığı yapıyorlar

Newsweek'in aktardığına göre ABD, Rusya'nın Harkov'a daha büyük bir saldırı için hazırlık yapıyor olabileceğini belirtiyor.

Ukraynalı yetkililer ise Rus ordusunun Harkov'u ele geçirme kapasitesine sahip olmadığını söylüyor.