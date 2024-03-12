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Ukrayna, Rusya'nın gemideki komuta merkezini yok etti

Ukrayna, Rusya'nın gemideki komuta merkezini yok etti Kıyıdaki geminin içine kurulan komuta merkezi, Ukraynalı pilotların hedefi oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Oleşçuk, askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı.