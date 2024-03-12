Ukrayna ordusu, Rusya'nın komuta merkezlerinden birini hedef aldı.
Saldırıların idare edildiği belirtilen komuta merkezinin, bir geminin içine kurulduğu belirtildi.
Söz konusu merkez, hava saldırısında imha edildi. Ukraynalı pilotların gemiyi hedef aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Ukrayna: Saldırı başarılı
Görüntü, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk tarafından yayınlandı.
Oleşçuk, Telegram paylaşımında, "Düşmana ait bir komuta noktasına başarıyla saldıran pilotlara şükranlarımı sunuyorum!" dedi.
Komuta merkezi geminin içindeydi
Ukraynalı komutan, saldırıya ilişkin başka ayrıntı vermedi. Video, Rus komuta merkezinin kıyıdaki bir gemide bulunduğunu gösteriyor.
Askeri operasyonun, 11 Mart Pazartesi günü Herson Oblastı'nda gerçekleştirildiği bildirildi.
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