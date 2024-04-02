Ukrayna, Rusya'nın içlerindeki rafineriyi vurdu Ukrayna, Rusya'nın en büyük rafinerilerinden biri olan ve cephe hattından 1.300 km uzaklıkta bulunan Taneco rafinerisini vurdu ve askeri hedefine önemli ölçüde zarar verdiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

REUTERS

Tataristan'ı idare eden Rustam Minnikhakov, Rusya'nın büyük ölçüde endüstrileşmiş bölgesinde, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) erken saatlerde bölgedeki hedeflere saldırdığını ve birkaç kişinin yaralandığını açıkladı.

Rafineride çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

RIA haber ajansının aktardığına göre, ülkenin elektronik savaş savunma sistemleri, Nizhnekamsk'taki Taneco rafinerisi yakınında bulunan ve Tatneft'e ait olan bir İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Rafineride çıkan yangının 20 dakikada söndürüldüğü ve üretimin kesintiye uğramadığı belirtildi.

Saldırı anı görüntülendi

Saldırıya ilişkin görüntülerde, İHA'nın Taneco rafinerisinin ana arıtma birimi olan CDU-7'yi vurduğu görülüyor. Saldırı, Ukrayna'nın bugüne kadar Rusya toprakları içerisinde en derin noktada gerçekleştirdiği saldırı olma özelliği taşıyor.

Rusya'nın en büyük ve en yeni rafinerilerinden biri olan Taneco petrol rafinerisinin, günde 360 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.