Ukrayna: Rusya'nın saldırıları, bizi haritadan silme ideolojisine hizmet ediyor Kiev yönetimi, Rus ordusunun sistematik saldırılar düzenlediğiyle ilgili açıklama yaptı. Saldırılarda Ukraynalıların öldüğü ve ülke ekonomisinin zarar gördüğü belirtildi.

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky yönetimi, Rus ordusunun devam eden saldırılarındaki tehlikeye dikkati çekti.

Kiev yönetimi, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'yı haritadan silmeyi amaçladığını düşünüyor.

Açıklamayı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptı. Kuleba, Rusya'nın ülkesine yoğun füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

NATO'ya 'yardım' teşekkürü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Kuleba, burada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümünün kutladığına işaret eden Kuleba, ülkesinin aldığı yardımlara sağladığı katkılarından dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti.

Kuleba konuşmasında, Rusya'nın ülkesine füze ve İHA'larla saldırı düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

"Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ediyor"

Rus ordusunun, bu gece Ukrayna'nın Harkiv kentine, "Şahed" tipi İHA'larla yoğun saldırı düzenlediğini hatırlatan Kuleba, şöyle konuştu:

Sistematik Rus saldırıları, Ukraynalıları öldürüyor ve Ukrayna ekonomisine zarar veriyor. Bu da Rusya'nın, Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ediyor.

Daha çok Patriot istiyorlar

Brüksel'deki temasları çerçevesinde yaptığı görüşmelerde, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri verilmesi konularını ele aldıklarını söyleyen Kuleba, Rusya'nın saldırılarına karşı başarılı olabilmeleri için daha çok Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Mart bilançosu: 94 balistik füze saldırısı

Rusya'nın sadece mart ayında Ukrayna'ya yönelik 94 balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini aktaran Kuleba, bu tür saldırılara karşı etkili mücadelenin Patriot gibi sistemlerle mümkün olabileceğini savundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)