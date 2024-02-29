Ukrayna: Rusya'nın Su-34 uçağını düşürdük Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi" dedi. Rus birliklerinin, Ukrayna savunma hatlarını aşmaya çalıştığı kaydedildi.

AA

Ukrayna, Rus ordusuna ait savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Açıklama, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk tarafından yapıldı.

Oleşçuk, Rusya'ya ait "Su-34" model savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

"Bir Su-34 daha eksildi"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oleşçuk, şu ifadeleri kullandı:

Bugün 29 Şubat, her 4 yılda bir gelen tarih, ancak Ruslar için bir uçağın daha kaybedilmesiyle tanıdık bir gün. Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi.

Cephe hattındaki durumla ilgili açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cephe hattındaki durumu değerlendirdi.

"Ruslar savunmamızı yarmaya çalışıyor"

Ukrayna savunma kuvvetlerinin operasyon bölgesinde durumunun zor olmaya devam ettiğini belirten Sırskiy, şu bilgiyi verdi:

Rus saldırı birliklerinin savunmamızı yarmaya ve Tonenke, Orlivka, Semenivka, Bardıçi ve Krasnoholivka yerleşimlerini ele geçirmeye çalıştığı Avdiyivka ve Zaporijya yönlerinde durum özellikle gergin.

"İlerleyen birlikleri geri püskürttük"

Rusya'nın kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığı Verbove ve Robotine bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü ifade eden Sırskiy, Ukrayna askerlerinin, Orlivka yerleşim yerinin eteklerine kadar ilerleyen Rus birliklerini ise geri püskürttüğünü kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)