Ukrayna saldırıyor: Rus çocuklara tahliye Eğitim gören çocuklar, trenlerle daha güvenli bölgelere taşındı. Bölgeden tahliye edilecek toplam çocuk sayısı bin 300 olarak açıklandı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya’nın Belgorod şehrine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rus yetkililer, kentte eğitim görev çocukların güvenliğini sağlamak üzere tahliye düğmesine bastı.

Öğrenim gören binin üzerinde çocuk, güvenlik amacıyla farklı kentlere eğitim kamplarına gönderildi.

Ukrayna saldırıları tahliyeye neden oldu

Trenlere bindirilen çocuklar, saldırıların yaşandığı kentten uzaklaştırıldı.

Çocuklar Voronej ve Kaluga bölgelerindeki kamplara tatile giderken, Belgorod bölgesi valisi Gladkov, devam eden çatışmalar nedeniyle toplam bin 300 çocuğun diğer bölgelere gönderileceğini açıklamıştı.

Zelensky: Savaştan kaçmayacağız

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, çatışmaların durdurulmasının Rusya’ya fayda sağlayacağını belirtti.

Zelensky, "Savaş alanında herhangi bir duraklama olamayacak." dedi.

"Rusya ile siyasi diyaloğa götürmez"

Ukrayna lideri, böyle bir kararın Rusya'ya fayda sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: