Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda deneme

Pilot, ilginç denemede uçağın tekerlerini otoyola dokundurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı hava kuvvetlerinin envanterindeki uçaklar ülkenin Rivne bölgesinde bulunan Kiev-Çop otoyolunda ilginç bir eğitim gerçekleştirdi.

Özellikle eğitim ve yolcu uçaklarında uygulanan “Touch and Go” yani “ Dokun ve Git” eğitimi Ukrayna savaş uçaklarınca yapıldı.

Otoyolun trafiğe kapatıldığı bölgede hangarlarından çıkan savaş uçakları yüksek hızla alçalarak yola iniş yaptı.

TEKERLER PİSTE DOKUNDU

Yola inişi sırasında bazı uçaklar karayoluna tekerlerini dokundurarak tekrar havalanırken, bazı pilotlar otoyolu pas geçti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Rusya yapımı Su-27 savaş uçağı otoyola inişi sırasında bir yön tabelasını yerinden kopardı.

Küçük tabelanın uçağa zarar vermediği açıklanırken eğitimlerde ciddi bir kaza yaşanmadığı ifade edildi.

Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda ilginç deneme ViDEO