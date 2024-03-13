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Ukrayna, savaşa insan katılımını en aza indirmek için robotların seri üretimini yapacak

Ukrayna, savaşa insan katılımını en aza indirmek için robotların seri üretimini yapacak Dijital Dönüşüm Bakanı Fedorov, robotların eğitim sahasında kendilerini başarıyla kanıtladığını söyledi. Ukraynalı Bakan, "Birkaç ay içinde savaş meydanında olacaklar" ifadesini kullandı.