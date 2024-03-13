Ukrayna, savaşa insan katılımını en aza indirmek için robotların seri üretimini yapacak

Ukrayna, savaş alanında kullanmak üzere mobil robotların seri üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor.
Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov; mayın temizleme, saldırı drone'larını harekete geçirme, yaralı askerleri tahliye etme ve mühimmat taşıma kapasitesine sahip mobil robotları üretmeyi planladıklarını duyurdu.
Ukrayna'nın robot planı
Fedorov, insansız kara araçlarının temel amacının, savaş alanına insan katılımını en az seviyede tutmak, böylece öldürülen veya yaralanan asker sayısını azaltmak olduğunu söyledi.
Ukraynalı Bakan, robot hamlesi için, "Düşmanın sayısal üstünlüğüne verilen asimetrik bir tepkidir." dedi.
ABD'den aktarılması planlanan 61 milyar dolarlık finansmanın Kongre'ye takılması nedeniyle Kiev yönetimi mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış durumda.
"Birkaç ay içinde savaş meydanında olacaklar"
Fedorov ayrıca, "Robotlar eğitim sahasında kendilerini başarıyla kanıtladı, birkaç ay içinde savaş meydanında olacaklar." ifadesini kullandı.
Drone teknolojisine işaret eden Fedorov, insansız kara araçlarının da "savaşın bir sonraki oyun değiştiricisi" olduğunu kaydetti.
Öte yandan Ukraynalı keşif birimlerinin, Rusya'nın Ekim 2023'te Avdiyivka'ya yönelik saldırılarında Rus askerlerinin cephane dağıtmak için araba büyüklüğünde uzaktan kumandalı araçlar kullandığına tanık olduğu bildirildi.
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