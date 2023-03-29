DHA

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın üzerinden bir yıl geçti.

Batılı ülkeler, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürüyor.



Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Challenger 2 ana muharebe tankıyla bir tur atmak büyük bir zevkti. Birleşik Krallık tarafından tedarik edilen bu tanklar kısa bir süre önce ülkemize ulaştı. Bu harika makineler yakında muharebe görevlerine başlayacaklar. Başbakan Rishi Sunak, Savunma Bakanı Ben Wallace ve İngiliz halkına teşekkür ederim.