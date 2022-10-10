Ukrayna şehirlerine saldırının perde arkası

Genelkurmay Başkanı Zalujniy, Rusya'nın kaç saldırı aracıyla bombardıman gerçekleştirdiğini paylaştı. Devlet Başkanı Zelensky, "Enerji tesisleri hedefte" dedi.

Ukrayna'nın farklı şehirlerine peş peşe saldırılar düzenlendi.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırılar sonrası patlamalar yaşandı.

Evler ve araçlar ağır hasar alırken, can kayıpları ve yaralılar kayıtlara geçti.

"Rusya 75 roket fırlattı"

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarla ilgili veriler ortaya çıktı. Verileri, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy paylaştı.

Zalujniy, "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

3 füze, 5 kamikaze drone

AA'da yer alan bilgiye göre, Odessa bölgesinde Ukrayna hava savunması tarafından 3 füze ve 5 kamikaze insansız hava aracı vuruldu.

Zelensky: Enerji tesisleri hedefte

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna genelindeki enerji tesislerinin, son büyük ölçekli Rus saldırılarının ana hedefleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Bu arada Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, "Şehrin bazı bölümleri, altyapıya yönelik saldırıların ardından elektriksiz kaldı. Şu anda sıcak su sağlanmıyor. Yedek jeneratörler, şehre su tedarikini yeniden sağlamaya başladı." şeklinde konuştu.

"Bu tür hedefler özel olarak seçildi"

BBC'nin aktardığına göre, Zelensky, "Panik ve kaos istiyorlar. Enerji sistemimizi çökertmek istiyorlar. Umutları yok." ifadelerini kullandı.

İkinci hedefin insanlar olduğunu belirten Zelensky, "Böyle bir zaman ve bu tür hedefler, mümkün olduğunca fazla hasara neden olmak için özel olarak seçildi." diye ekledi.

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