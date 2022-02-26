Rusya'nın Ukrayna üzerindeki askeri operasyonuna, Ukrayna askerleri direndiklerini gösterdi. Ukrayna Saha Komutanı yayınladığı video da, "Bayraktarları beğendiniz mi? En iyisi teslim olun." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonları aralıksız devam ediyor. İki ülkenin askerleri bir çok bölgede çatışmalara girdi.

Ukrayna'nın askerlerinden ve üst düzey yöneticilerinden ise "direniyoruz" açıklamaları yapıldı.

Twitter'da yayınlanan bir video da ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı olduğu bildirilen bir kişinin, Türkiye'nin ürettiği ve Ukrayna'ya sattığı Bayraktar'lara dikkat çektiği görüldü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı: Bayraktarları beğendiniz mi? - Video

"BAYRAKTARLARI BEĞENDİNİZ Mİ? EN İYİSİ TESLİM OLUN"

Video da Bayraktar'a atıf yapan kişinin, "Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun. Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın" dediği kaydedildi.