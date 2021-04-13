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    Ukrayna tarihinin en büyük amfetamin operasyonu

    Ukrayna’da polis teşkilatı tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonda 480 bin doz “amfetamin” ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:29
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    Ukrayna tarihinin en büyük amfetamin operasyonu

    Ukrayna Polis Teşkilatı, internet üzerinden Ukrayna’nın birçok yerine uyuşturucu dağıtan çeteyi takibe aldı.

    Uzun takip sonucunda üretim yerlerine ulaşan polis teşkilatı, operasyon için düğmeye bastı.

    ÜRETİM MERKEZİNE BASKIN

    Terk edilmiş eski fabrika binasını uyuşturucu üretim merkezine dönüştüren narkotik çete, polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı.

    Aralarında uyuşturucu üretiminde yer alanlardan satış sorumlularına kadar birçok birçok çete üyesinin bulunduğu grup gözaltına alındı.

    Üretim yerinde yapılan aramalar sonucu 120 kilogram (480 bin doz amfetamin) ve 700 kilogram uyuşturucu üretimi için ham madde ele geçirildi.

    amfetamin

    ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ

    Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı İgor Klimenko, operasyonun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukrayna tarihinin en büyük amfetamin operasyonu gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

    Ukrayna tarihinin en büyük amfetamin operasyonu VİDEO

    amfetamin

    amfetamin

    amfetamin

    amfetamin

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