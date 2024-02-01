Ukrayna, top mermisi eksikliğiyle karşı karşıya Rus ordusunun kapasitesinin, Urkayna'nın üç katı olduğu belirtildi. AB'nin 1 milyon mermi hedefinin gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırıları karşısında top mermisi sıkıntısı yaşıyor.

Bu durum, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Kiev'in Avrupalı müttefiklerine gönderdiği belgede ortaya çıktı.

Bloomberg'ün gördüğü belgelere göre; Rusya, şu anda günde üç kat daha fazla mermi ateşleyebilme kapasitesine sahip.

Rusya'nın üçte birine denk geliyor

Ukrayna, günde 2 binden fazla mermi ateşleyemiyor. Bu da Rusya'nın ortalama günlük mermi kullanımının yaklaşık üçte birine tekabül ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon mermi teslim etme sözü verdi ancak hedefin çok gerisinde kaldı.

Avrupa üretimi artıracak

AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, AB'nin 2024 sonuna kadar yaklaşık 1,3 ila 1,4 milyon mermi üretebileceğini ve gelecek yıl üretimi "önemli ölçüde" artırmaya devam edeceğini söyledi.

Estonya Savunma Kuvvetleri Komutanı Martin Herem, ocak ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri üretim kapasitesini artırdığını ve muhtemelen yılda 1 milyon mermi üretebileceğini belirtmişti.

Rusya'nın kapasitesi daha fazla

Herem, istihbaratın, Rusya'nın "katbekat daha fazla" üretim kapasitesine sahip olduğunu gösterdiğini de sözlerine eklemişti.

Ukrayna'ya göre Rusya, yurt dışından da yeni mühimmat tedarik ediyor. Kuzey Kore'nin, Rusya'nın en büyük silah tedarikçisi haline geldiği belirtiliyor.