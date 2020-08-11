Ukrayna, Türkiye ile İHA'larda iş birliğini görüşecek

Ukraynalı heyet, Bayraktar TİHA ve telsiz iletişim cihazlarının tedarikini görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Ukrayna, Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğini geliştirmek istiyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenlediğini bildirdi.

TİHA VE TELSİZDE İŞ BİRLİĞİNİ İLERLETME ARAYIŞLARI

Ziyarette, Bayraktar Taarruzi İnsansız Hava Araçları (TİHA) alanında iş birliğinin ilerletilmesi ve telsiz iletişim cihazlarının tedariki konularının ele alınacağı kaydedildi.

UKRAYNA'DAN ZİYARET

Açıklamada, "10 Ağustos’ta Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Mironyuk başkanlığındaki bakanlık heyetinin Türkiye Cumhuriyeti’ne çalışma ziyareti başladı.

Ziyaret programı doğrultusunda Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın heyeti, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ile görüşmelerde bulunacak." denildi.

Görüşmede ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte United Efforts (Birleşik Çabalar) 2020 Komuta-Kurmay Tatbikatı'na katılma ve Türk yapımı haberleşme cihazlarının genel testlerini yapma imkanlarının masaya yatırılmasının beklendiği bildirildi.

Ukraynalı heyet, TİHA’ların kullanımı ile ilgili TSK Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Komutanlığı Uçuş Planlama ve Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.

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