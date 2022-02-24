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    Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine başlattığı operasyonun ardından, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye'den yardım talebinde bulundu.
    • AA
    • 24.02.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 08:43
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    Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi

    Rusya, günlerdir süren gerilimin ardından Ukrayna'ya saldırmaya başladı.

    Ukrayna'ya gerçekleşen Rus operasyonunun ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği twitterdan bir paylaşım yaptı.

    "TÜRKİYE'Yİ VE DOST TÜRK HALKINI, BU ZOR ZAMANDA, BİZİ DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

    Büyükelçiliğin twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya, Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

    Ukrayna, Türkiye den yardım istedi #1


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