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    Ukrayna, Türkiye'yle turizmde ulaşım seçeneklerini artırmak istiyor

    Başbakanı Şmıgal, Ukraynalı turister için hafta sonu ek seferler ve yeni şehirlere ulaşım seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
    • AA
    • 22.04.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 15:47
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    Ukrayna, Türkiye'yle turizmde ulaşım seçeneklerini artırmak istiyor

    Kiev yönetimi, Ukraynalı turistlerin gözde tatil destinasyonu Türkiye ile turizm alanında iş birliğini geliştirmek istiyor.

    Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini geliştirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

    EK SEFERLER, YENİ ŞEHİRLERE ULAŞIM...

    Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarında seçeneklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

    Ukraynalıların Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistler arasına girdiğini hatırlatan Şmıgal, "Bu nedenle popüler rotalar için hafta sonu ek seferler ve yeni şehirlere ulaşım açma seçeneklerini değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna, Türkiye yle turizmde ulaşım seçeneklerini artırmak istiyor #1

    UÇUŞ SEFERLERİNİ ARTIRMA ÇALIŞMASI

    Türkiye'den de Ukrayna'ya gelen turist sayısını artırmanın önemini vurgulayan Şmıgal, "Büyük şehirler haricinde, aile gezileri için sanatoryum destinasyonlarının geliştirilmesi değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

    Şmıgal, toplantı sonrası ilgili kurumların iki ülke arasındaki düzenli ve charter uçuş seferlerini artırma imkanı üzerine çalışması talimatını verdi.

    Ukrayna, Türkiye yle turizmde ulaşım seçeneklerini artırmak istiyor #2
    Denis Şmıgal

    TÜRK TURİSTLERE İKİ ŞEHİR ÖNERİSİ

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha da Kamyanets-Podilski ve Hotin şehirlerinin Türk turistlerin ilgisini çekebileceğini belirtti.

    Ayrıca toplantıya Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanı Oleksandr Tkaçenko ve Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko katıldı.

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