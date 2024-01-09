Ukrayna: Uçaksavar füzelerimiz yetersiz kalıyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri, uçaksavar güdümlü füzelerde eksiklik yaşıyor.
Kuvvetlerin sözcüsü Yuriy Ihnat, "Ukrayna, gerçekleşen üç saldırı için hatırı sayılır bir rezerv harcadı." dedi.
Uçaksavar güdümlü füzelerde eksiklik var
Ihnat, yaşadıkları soruna işaret ederek, "Uçaksavar güdümlü füzelerde eksiklik olduğu açık." ifadesini kullandı.
ABD Kongresi geçen ay, anlaşmaya varılamaması nedeniyle Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık askeri yardımı sağlayamadı.
Ukrayna ayrıca, Macaristan'ın engellemesi nedeniyle Avrupa Birliği'nden 50 milyar euroluk destek paketini alamıyor.
Mühimmat beklentisi
Sözcü Ihnat, Batı'nın yardım paketlerindeki gecikmelerin yakında çözüleceğini umduğunu belirtti ve ekledi:
Bugün daha fazla Batılı ekipmanımız var. Bakım, onarım, güncelleme, ikmal ve ilgili mühimmat da gerekiyor.
Askerlik yasası kadınları kapsamıyor
Öte yandan, Ukrayna'nın askeri seferberliğe ilişkin yasa taslağı kadınları kapsamıyor.
The Guardian'ın aktardığına göre, Parlamento Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yehor Çernev, şöyle dedi:
Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki zorunlu askerlik için kadın seferberliği olmayacak. Anayasaya aykırı durumlar olmayacak.
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