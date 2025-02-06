Ukrayna ve Rusya arasında esir takası

DHA

Ukrayna ve Rusya arasında 20 Şubat 2014 yılından beri süregelen savaşta, binlere asker ve sivil hayatını kaybetti.

Bunun yanında ordularda bulunan çoğu asker ise esir alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, esir alınan askerler için harekete geçti.

KARŞILIKLI ESİR TAKASI

Bu girişimle her iki taraf da karşılıklı olarak 150 esiri serbest bıraktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesiyle Rusya arasında bir esir değişiminin daha gerçekleştirildiği haberlerini doğruladı.

300 ASKER SERBEST KALDI

Zelensky, “Rus esaretinden 150 askerimizi geri getiriyoruz. Bunlar askerler, çavuşlar ve subaylar, Mariupol ile Zaporijya bölgelerinde esir alınan Deniz Kuvvetleri askerleri, Hava Kuvvetleri, Hava Taarruz ve Kara Kuvvetleri askerleri, sınır muhafızları ve bir polis memuru. Hepsi cephe hattının farklı bölgelerinden fakat bunları birleştiren şey Ukrayna için savaşmaları.” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise görüşmeler sonucu 150 Ukraynalı askerin Kiev'e teslim edildiği, buna karşılık 150 Rus savaş esirinin teslim alındığı kaydedildi.