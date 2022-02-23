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    Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı

    Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını bildirdi.
    • AA
    • 23.02.2022 - 00:54
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 01:18
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Lohensk ve Donetsk sözde cuımhuriyetlerinin bağımsızlığını kabul ettiğini açıklamıştı.

    Gelişmelerin ardından BMGK acil toplanmış ve ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklamalar gelmişti.

    Bölgedeki gerilimler sonrası Zelenskiy, bugün sosyal medyadan paylaşım yaptı.

    ZELENSKİY, YEDEK ASKERLERİN GÖREVE ÇAĞRILMASI KARARNAMESİNİ İMZALADI

    Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı ulusa sesleniş videosunda, halihazırda bir seferberliğe gerek olmadığını aktardı.

    Orduya takviye yapmak gerektiğini belirten Zelenskiy, bu nedenle özel dönemlerde yedek askerlerin göreve çağrılması kararnamesini imzaladığını ifade etti.

    Ukrayna'da Kasım 2021'de onaylanan yasa, "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlıyor.

    Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı #1

    AYRILIKÇILARIN SÖZDE CUMHURİYETLERİNİN TANINMASI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

    Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin’in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

    Ukrayna yedek askerleri göreve çağırdı #2


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