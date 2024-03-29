Ukrayna'da 18 yaş altı çocuklar askeri kamuflajla görüntülendi Asker bulmakta güçlük çekilen Ukrayna'da kamuflaj giyen çocuklar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Ukrayna bayraklı askeri üniformalar giyen çocuklar görüntülendi.

Rusya'nın saldırıları altındaki ülkenin ordusuna mensup askerler, Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta yorgun düştü.

Kiev yönetimi, cephede uzun süredir görev yapan ve yeterince dinlenemeyen askerleri yenileriyle değiştirmek istiyor.

18 yaş altı çocuklar araçta görüldü

Ancak Ukrayna asker bulmakta güçlük çekiyor. Cephe hatlarından zaman zaman kadın askerlerin varlığına ilişkin görüntüler geliyor.

Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerde ise 18 yaş altı olduğu belirtilen çocuklar, bir otobüsün içinde bilinmeyen bir noktaya doğru taşınıyor.

Asker bulmakta zorlanıyorlar

Rus ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Erkeklerin sayısının bu dönemde hızla azalması nedeniyle orduda boşluklar oluştu. Kadınların bu boşluğu gidermesinin yeterli görünmediği ortaya çıktı.

Sosyal medyayı salladı: Çok acıklı

Ukrayna'nın 18 yaş altı çocuklara yönelmesiyle ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı:

Çocuklar, savaşa değil futbol maçına gitmeli. Bu çocuklar gereksiz savaşlara girmek için askere alınıyor. Çok üzücü.



Çok acıklı. Önümüzdeki 10 yıl içinde Ukrayna olmayacak.

ABD'li Senatör Graham: Genç Ukraynalılar cepheye gitmeli

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile başkent Kiev'de görüşmüştü.

Ukrayna ordusu 500 bin askeri seferber etmeyi planlarken, Graham da genç Ukraynalılardan cepheye gitmelerini istemişti:

Ukrayna ordusunda hizmet etmeye uygun olanların katılacağını umuyorum. (Yaş sınırının) 27 olduğuna inanamıyorum.



Hayatınız için bir mücadele içindesiniz, kendiniz için savaşıyorsunuz. Bu yüzden askerlik yapmalısınız. 25 ya da 27 yaşında değil. Cephede daha fazla kişiye ihtiyacımız var.

'Son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşa devam' çağrısı yaptı

Lindsey Graham, ABD'nin "son Ukraynalı kalıncaya kadar" Rusya'yla savaşma fikrine bağlı kaldığını vurgulamıştı.