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    Ukrayna'da Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı

    Ukrayna'da Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Fabrika sahası tamamen boşaltıldı. Yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi." ifadelerini kullandı.
    • 21.05.2022 - 00:54
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    Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonucu Mariupol'de yer alan siviller için insani koridorlar açılmış, birçok sivilin tahliyesi sağlanmıştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklamalarına göre, Mariupol'de yer alan Azovstal Metalurji Fabrikası'nda bulunan Ukrayna askerlerinin son grubu da teslim alındı ve tamamen boşaltıldı.

    Ukrayna'da Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı - Video

    "Fabrika sahası tamamen boşaltıldı"

    Konaşenkov konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı, "Fabrika sahası tamamen boşaltıldı. Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi."

    Azovstal'dan 16 Mayıs'tan bu yana operasyon boyunca toplam 2 bin 439 Azov taburu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğunu aktaran Konaşenkov, bugün 531 kişilik son grubun da teslim olduğunu dile getirdi.

    Ukrayna da Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı #1

    Operasyon sonucu Putin'e raporlandı

    AA'nın haberine göre, Azov taburu komutanının özel bir zırhlı araçla fabrika sahasından çıkarıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Mariupol şehrinin ve Azovstal Fabrikası'nın tamamen kurtarılması, buradaki operasyonun sona ermesiyle ilgili olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdiğini sözlerine ekledi.

    Ukrayna da Azovstal fabrikası tamamen boşaltıldı #2


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