Ukrayna'da Bayraktar TB2 üretimi için fabrika kuruluyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bayraktar TB2'lerin üretimi için Ukrayna'da fabrika kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi insansız hava araçları sahada kendini kanıtladıktan sonra dünyada kendinden çokça söz ettirmeye başladı.

Türk SİHA'sı Bayraktar TB2, birçok ülkeden yoğun ilgi görürken birçok ülkeye de ihracatı için anlaşmalar imzalanıyor.

Ukrayna Türk üretimi bu araçlara en çok ilgi gösteren ülkelerden biri.

Kiev yönetimi, Türkiye'den şimdiye kadar 6 Bayraktar TB2 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın aldı.

"UKRAYNA'DA FABRİKA KURACAĞIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna, şimdi de insansız hava araçlarını kendi topraklarında üretmeye hazırlandığını açıkladı.

Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğini söyleyerek, ülkesinin Bayraktar TB2'leri yalnızca satın almak niyetinde olmadığını, üretimini de yapmak istediğini vurguladı.