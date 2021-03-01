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    Ukrayna’da buz tutan nehre düşen 4 kişiyi kurtarma operasyonu

    Buzun kırılmasıyla birlikte nehir üzerinde geziye çıkanlar suya düştü. Talihsizlik yaşayanlar, donma tehlikesi geçirdi.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 14:47
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    Ukrayna’da buz tutan nehre düşen 4 kişiyi kurtarma operasyonu

    Ukrayna'nın başkenti Kiev’de, geçen hafta hava sıcaklığının eksi 20 dereceleri görmesinin ardından Dnepr Nehri tamamen dondu.

    Son günlerde ise havaların ısınmasıyla birlikte Dnepr Nehri'ndeki buz da çözülmeye başladı.

    BUZ KIRILINCA NEHRE DÜŞTÜLER

    Buzla kaplı nehir üzerinde gezintiye çıkan 13 yaşındaki bir çocukla birlikte toplam 4 kişi, buzun kırılması sonucu nehre düştü.

    Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin zamana karşı yarışı başladı.

    DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

    Operasyonda önce 13 yaşındaki erkek çocuğu kurtarıldı. Sonrasında 3 kişi daha düştüğü nehirden çıkarıldı.

    Donma tehlikesi atlatanlara ilk müdahale bölgeye gelen ambulansta yapıldı.

    Ukrayna’da buz tutan nehre düşen 4 kişiyi kurtarma operasyonu ViDEO

    Ukrayna’da buz tutan nehre düşen 4 kişiyi kurtarma operasyonu #1

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