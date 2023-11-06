Ukrayna'da devlet başkanlığı seçiminin tarihi belli oldu: 31 Mart 2024 Rusya'nın saldırıları altındaki ülke, gelecek yıl seçimlere sahne olacak. "Ülkemi yalnız bırakmam" diyen Zelensky'nin talimatıyla seçim hazırlıklarına başlandı.

AA & Ensonhaber

Geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların yoğunluğu azalsa da, zaman zaman taraflar şiddetli taarruzlarla karşı karşıya geliyor.

Rusya'nın saldırıları devam ederken Kiev yönetimi, kaos ortamına rağmen seçim yapmayı planlıyor.

Bu kapsamda devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için talimat verildi.

Devlet başkanlığı seçimi 31 Mart'ta yapılacak

Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Aleksey Goncharenko, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık talimatı verdiğini söyledi.

Zelensky istedi, çalışmalar başladı

"Espreso" televizyonuna konuşan Goncharenko, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Zelensky'nin talimatı doğrultusunda 2024'te Mart'n son pazar günü (31 Mart'ta) yapılacak seçimler için hazırlıklara başladı.

Putin de hazırlanıyor: Zelensky'nin hedefi meşruiyetini korumak

Goncharenko, Rusya'da da gelecek yıl devlet başkanlığı seçiminin yapılacağını anımsatarak şöyle dedi:

Vladimir Putin gelecek martta seçimlere hazırlanıyor. Zelensky de benzeri bir adım atarak kendi meşruiyetini kaybetmemek istiyor.

"Ukrayna'yı asla yalnız bırakmayacağım"

Zelensky, daha önceki açıklamalarında, yapılacak seçimlerde "ülkesini asla yalnız bırakmayacağını" ifade etmişti.

Reuters, savaş sırasında özgür ve adil oylamaya dair endişelere rağmen, Ukrayna Devlet Başkanı'nın 2024 baharında yapılacak başkanlık seçimlerinin artılarını ve eskilerini tarttığını yazmıştı.

Kiev, Şubat 2022'de, Rusya'nın saldırılarının ardından, seçimleri yasaklayan sıkıyönetim ilan etmişti.

"Artıları ve eksileri değerlendiriyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Defteri kapatmıyoruz. Farklı artıları ve eksileri değerlendiriyoruz." demişti.

Kuleba, seçimlerin benzeri görülmemiş zorluklar getireceğini de sözlerine eklemişti.