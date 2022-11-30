Rus ordusunun Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına yönelik son dönemlerde düzenlediği füze saldırıları nedeni ile elektrik kesintilerinin sürdüğü bölgelerde sağlık sektörü de olumsuz etkileniyor.

Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'nın enerji altyapısında ağır hasarlara neden oldu.

Savaş yorgunu ülke, enerji konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Rus bombardımanı nedeniyle planlı elektrik kesintilerinin yaşandığı ülke, akşamları karanlığa gömülüyor.

Sağlık hizmetleri de aksıyor

Elektrik kesintilerinin sürdüğü bölgelerde, sağlık sektörü de olumsuz etkileniyor.

Hastanelerin birçoğunda jeneratör sistemleri yeterli gelmediği veya arızalı olduğu için sağlık hizmetleri de aksıyor.

Doktorlar telefon ışığında ameliyat yapıyor

AA'nın haberine göre, kesintiler esnasında ameliyatta olan Ukraynalı doktorlar, ameliyatlarına telefon ışıkları ile devam etmek zorunda kalıyor.

Ukrayna'da doktorlar telefon ışıklarıyla ameliyat yapıyor VİDEO



