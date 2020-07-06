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Ukrayna’da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi

Ukrayna’da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi

5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden olurken; yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığı öne sürüldü.