Dolar
6.8657
0.0874%
Euro
7.7542
0.3403%
Altın
1775.3
0.0135%
Borsa
117778.89
1.7541%
G. Altın
392.329
0.0494%
Bitcoin
63064.8
0.446%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Ukrayna’da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi

    5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, paniğe neden olurken; yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığı öne sürüldü.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 12:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ukrayna’da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi #1

    Ukrayna’nın Herson iline bağlı Nova Kahovka şehrinde 5 katlı bir apartmanda dün yangın çıktı.

    Yangının kısa sürede yayılmasıyla binanın çatısı alevlere teslim olurken, 2 bin metrekarelik alan kül oldu.

    Olayda yaralanan kimse olmazken, binadakiler tahliye edildi.

    ‘EŞİYLE TARTIŞAN ADAM DAİRESİNİ YAKTI’

    Sosyal medyada olayı anlatan bir apartman sakini; yangının, eşiyle tartışan bir adamın dairesini ateşe vermesi sonucu çıktığını ileri sürdü.

    Ukrayna’da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi ViDEO

    POLİS GÖZALTINA ALDI

    Ukrayna polisi ise yangına neden olduğundan şüphelenilen 38 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

    Ukrayna’da eşiyle tartışan kişi binayı ateşe verdi #2

    Görüş Bildir