Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen Herson’da bir kadın, penceresinden uçak saldırısını görüntüledi.

Rusya’nın dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya başlattığı operasyon devam ediyor…

Rus kontrolüne geçen Herson’dan gelen görüntüler, bölgede yaşananları gözler önüne serdi.

Ukraynalı bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde patlayan benzin istasyonu, parçalanmış araçlar ve askerlerin cansız bedenleri dikkat çekti.

“ÖLMÜŞ İNSANLAR HALA KÖPRÜDE DURUYOR VE KİMSE GELİP ALMAMIŞ”

Görüntüleri kaydeden kişi, "Bizim aracımızın tekerleri patlamış belli ki ateş açmışlar. Tır dörtlüleri açmış bekliyor. Benzin istasyonuna geçiyoruz ve burada gaz hattı yanıyor. Benzin istasyonu harap olmuş durumda. Tahrip olmuş bir Rus tankı var. Sanırım hava saldırısı sonucu tahrip edilmiş. Benzinliğin içinde ters dönmüş bir araç da var. Diğer askeri araçlar da biraz ilerde. Top atan silahlar da var. Köprüde ilerlemek mümkün ancak çok fazla taş var yolda ve köprü tahrip edilmiş durumda. Ölmüş insanlar hala köprüde duruyor ve kimse gelip almamış. Daha çekmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da, evinin penceresinden uçak saldırısını görüntüledi VİDEO



PENCEREDEN UÇAK SALDIRISINI ÇEKTİ

Bir başka görüntüde ise pencereden çekim yapan kadın, uçak saldırısı anlarını kayda aldı.

Saldırının ardından panikle güvenli bir alana kaçan ev halkı, "Ben göremiyorum. Aman Allah’ım. Çabuk yer altı sığınağına doğru koşun." ifadelerini kullandı.