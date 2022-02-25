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    Ukrayna’da gönüllü asker olmak isteyenler uzun sıra oluşturdu

    Zelenskiy’nin Rus saldırılarına karşı halkı direnişe çağırmasının ardından ülkede gönüllü asker olmak isteyen vatandaşlar, askerlik şubelerinin önünde uzun sıralar oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 14:30
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    Ukrayna’da gönüllü asker olmak isteyenler uzun sıra oluşturdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ile başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte siren ve patlama sesleri yükselmeye başladı.

    Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı halkı birlik olmaya çağırırken, ülkede genel seferberlik ilan etti.

    Öte yandan, 18 yaşından büyük erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklandı.

    18-60 YAŞ ARASI ERKEKLERİN ÜLKEDEN ÇIKIŞI YASAK

    Başkentin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlattı. Menshikov, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin.” dedi.

    Ukrayna’da gönüllü asker olmak isteyenler uzun sıra oluşturdu VİDEO

    ZELENSKIY’NİN DİRENİŞ ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

    Zelenskiy’nin, direniş çağrısı yaparken "Askerlik deneyimi olan herkesi orduya katılmaya çağırıyorum.” sözleri karşılık buldu.

    Ukrayna’da gönüllü asker olmak isteyenler uzun sıra oluşturdu #1

    ASKERLİK OFİSİ ÖNÜNDE UZUN SIRA OLUŞTU

    Askerlik ofislerinin önünde, orduya katılabilmek için gelen Ukraynalı vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

    Ülkelerini savunmak için gönüllü asker olmayı bekleyen Ukraynalı vatandaşların sırada beklediği anların görüntüleri, objektiflere yansıdı.

    Ukrayna’da gönüllü asker olmak isteyenler uzun sıra oluşturdu #2

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